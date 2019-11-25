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İYİ Parti’den DSP’ye ziyaret

İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız bugün Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Konuşan Yıldız; “Sayın Dedeoğlu’na 2. Kez başkan seçildiği için ve 34. Yıldönümlerini tebrik etmek için ziyarete geldik. Etik anlayışla siyaset yapan Demokratik Sol Parti’ye nice yaşlar diliyoruz” dedi.

Yasemin Kaya
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Ziyarete il ve ilçe yöneticileriyle katılan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız; “Ziyaretimizin esas sebebi DSP’nin 34. yaş gününü kutlamak ve 2. kez İl Başkanı seçilen Halim Başkanımız’a başarılar dilemektir. 14 Kasım 1985’te kurulan DSP’nin nice yılları olsun.  Demokratik Sol Parti’nin merhum genel başkanını da çok severdik, kendisini rahmetle anıyoruz. Etik anlayışla siyaset yapan, 34 yılı deviren DSP’ye başarılar diliyoruz. Biz de Türkiye’nin değerlerini özünde benimsemiş insanlardan oluşan yeni bir partiyiz. Bizler artık İYİ Partili olduk. Sayın Meral Akşener İzmitli, kendisiyle siyaset yapmak bizim içi onurdur. 3 Aralık Salı Günü de Ankara’da güçlü bir çıkarma yapacağız. Tamamı kadınlardan oluşan 20 otobüsle giderek, genel başkanımızla bir görüşme gerçekleştireceğiz ve kadınlarımızla TBMM’de olacağız” dedi.

“MERAL HANIM ÜLKE İÇİN BİR KAZANIMDIR”

Yıldız’ın ardından konuşan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Öncelikle Demokratik Sol Parti olarak, bu ziyaret için teşekkür ediyoruz. Ben bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Meral Hanım da Batı Trakya Türkleri Derneği’nin üyesidir, ben dezamanında bu dernekte başkanlık yaptım. Kendisi aynı zamanda takdir ettiğim de bir kişiliktir ve ülkemiz için de bir kazanımdır. Kentimizin problemlerine gelince; Kocaeli bedel ödeyen bir kenttir. Ancak bu bedelin karşılığını da ödül olarak alamıyor. Siyasi partilerin dönem dönem bir araya gelerek kent için görüş alışverişi yapması gerektiğinin olumlu olacağını düşünüyorum. Bu kent için tek yumruk olarak için mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü bu kent hepimizin kenti, kentimize faydayı da hep birlikte sağlamalıyız” dedi.

“İKTİDARLA AYNI MASADA OLMAK SIKINTI”

Son olarak Dedeoğlu’nun, il başkanlarının dönem dönem bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunması gerektiği önerisine cevap veren Yıldız; “Mevcut iktidarla aynı masaya oturulduğunda maalesef ki işler değişiyor ve sıkıntılar yaşanabiliyor.Bu durumlar olmasa tabi ki kentimiz için il başkanları masasında bir araya gelmek güzel olurdu. Bizim amacımız meclis dışında kalan siyasi partileri tek tek ziyaret etmektir. İl başkanları olarak, mevcut iktidar partiyle aynı masada olmamızın çok doğru olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Bugün 17:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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