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Yanan evlerini böyle izledi

Kartepe'de bir evin odunluğunda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan evlerini seyreden küçük çocuk ise gözyaşlarına boğuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Kartepe Hacı Halim Mahallesi Atar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Uzun’a ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar evin garajında bulunan bir otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Otomobilin camını kırarak içine giren vatandaşlar, aracı iterek garajdan çıkarttı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve de sıçrayan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evinin yandığını gören çocuk ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi küçük çocuğu sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Evde büyük çaplı hasar oluşurken, polis yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Bugün 22:22 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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