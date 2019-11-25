Yanan evlerini böyle izledi

Olay, Kartepe Hacı Halim Mahallesi Atar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Uzun’a ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar evin garajında bulunan bir otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Otomobilin camını kırarak içine giren vatandaşlar, aracı iterek garajdan çıkarttı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve de sıçrayan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evinin yandığını gören çocuk ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi küçük çocuğu sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Evde büyük çaplı hasar oluşurken, polis yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.