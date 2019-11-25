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Motorinde indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre pazartesi gece yarısı motorin fiyatlarına 8 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 6 kuruşu pompaya yansıyacak.

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Sektör kaynaklarına göre motorinde pazartesi gece yarısından itibaren pompaya 6 kuruş yansıyacak şekilde indirim yapılacak. İndirim geldikten sonra İstanbul’da litresi 6.57 olan motorin 6.51 TL’den satılacak. İndirimin yansıması durumunda Ankara ve İzmir’de motorinin litresi 6.52 TL’den alıcısını bulacak.

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