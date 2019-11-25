Sektör kaynaklarına göre motorinde pazartesi gece yarısından itibaren pompaya 6 kuruş yansıyacak şekilde indirim yapılacak. İndirim geldikten sonra İstanbul’da litresi 6.57 olan motorin 6.51 TL’den satılacak. İndirimin yansıması durumunda Ankara ve İzmir’de motorinin litresi 6.52 TL’den alıcısını bulacak.