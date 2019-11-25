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Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

Gebze'de ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahsı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı’nda dün meydana gelen olayda ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen F.K. (22) ile tartışan 16 yaşındaki U.D., yanında bulunan bıçakla F. K.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan F.K. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, U.D. polis tarafından gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. U.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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