25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu üyeleri yürüyüş düzenledi. Belediye iş hanı önünde başlayan yürüyüş Sabri Yalım Parkı'na kadar devam etti. Yürüyüşe CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Aygün, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz ve birçok platform üyesi katıldı. Yürüyüş boyunca kadınlara polis ekipleri eşlik etti. Güvenlik şeridi ile çevrilen yürüyüş yolunda kadınlar; “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz, Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa, Gelsin baba gelsin koca gelsin devlet gelsin jop inadına isyan inadına özgürlük, Hayatımız bizim sizin mi sandın” şeklinde sloganlar eşliğinde çığlık attı.

ARTIK YETER!

Sabri Yalım Parkında Kadın Platformu adına açıklamayı Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz gerçekleştirdi. Cinayete kurban giden kadınların isimlerini sayarak açıklamaya başlayan Eğitim Sen Sekreteri Yılmaz, “Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. Çünkü bu ya o kadının hayatta olmadığı ya da korkunç bir şiddete uğramasına rağmen adalet bulamadığı anlamına geliyor. Artık yeter! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz” dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" HAYKIRIŞI HALA KULAKLARIMIZDA

Kasım ayına kadar erkekler tarafından en az 383 kadının katledildiğini söyleyen Yılmaz, “Kadın cinayetlerindeki artış ve mahkemelerde katililerin kravat taktığı için indirim aldıklarını bilmekle beraber erkekler bu cesareti, yargıdan, cinsiyetçi medyadan ve siyasi iktidar temsilcilerinin ayrımcı sözlerinden almaktadır. Kısa bir süre önce defalarca şikayet ettiği eski kocası tarafından herkesin önünde Emine Bulut katledilirken, "Ölmek istemiyorum” haykırışı hala kulaklarımızdadır” dedi.

HER GÜN KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

Yılmaz, “Bu ülkede memlekette her gün kadınlar öldürülüyor. Kadınlar, her gün, boşanmak istedikleri içim "hayır" dedikleri için öldürülüyor, Kadınlar, her gün, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 uygulanmadığı için öldürülüyor. Kadınları her gün, başka karakola git", "bu şikayetten bir şey çıkmaz, sen en iyisi vazgeç", sığınakta yer yok" diyen kolluk kuvvetleri görevlerini yapmadıkları için, yeterli sığınak ve danışma merkezi açmaya da bütçe ayrılmadığı için şiddete mahkum ediliyor ve öldürülüyor” dedi.

BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ

Yılmaz, “Biz ise kadınların isimlerinin ölümleriyle değil yaşamlarıyla, yaşadıkları şiddetle değil gerçekleştirdikleri hayalleriyle haber olduğu bir dünya için buradayız! Ve umudumuz birbirimizde, Umudumuz birlikteliğimizden aldığımız güçte, kadın dayanışmasında. Umudumuz her gün şiddetten uzak bir hayat için her bir nefesimizle verdiğimiz ortak mücadelede. Bunu biz yapmazsak kimse bizim için yapmayacak, biliyoruz ve hep birlikte sesleniyoruz, bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Yaşasın kadın dayanışması!” şeklinde konuştu.