Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:01 TSİ- Gündem G: Bugün 09:08 TSİ

Kadınlar, cinayetleri kınadı

Kocaeli Kadın Platformu üyeleri yürüyüş yolunda 25 Kasım nedeni ile yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu üyeleri yürüyüş düzenledi. Belediye iş hanı önünde başlayan yürüyüş Sabri Yalım Parkı'na kadar devam etti. Yürüyüşe CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Aygün, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz ve birçok platform üyesi katıldı. Yürüyüş boyunca kadınlara polis ekipleri eşlik etti. Güvenlik şeridi ile çevrilen yürüyüş yolunda kadınlar; “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz, Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa, Gelsin baba gelsin koca gelsin devlet gelsin jop inadına isyan inadına özgürlük, Hayatımız bizim sizin mi sandın” şeklinde sloganlar eşliğinde çığlık attı.

ARTIK YETER!

Sabri Yalım Parkında Kadın Platformu adına açıklamayı Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz gerçekleştirdi. Cinayete kurban giden kadınların isimlerini sayarak açıklamaya başlayan Eğitim Sen Sekreteri Yılmaz, “Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. Çünkü bu ya o kadının hayatta olmadığı ya da korkunç bir şiddete uğramasına rağmen adalet bulamadığı anlamına geliyor. Artık yeter! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz” dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" HAYKIRIŞI HALA KULAKLARIMIZDA

Kasım ayına kadar erkekler tarafından en az 383 kadının katledildiğini söyleyen Yılmaz, “Kadın cinayetlerindeki artış ve mahkemelerde katililerin kravat taktığı için indirim aldıklarını bilmekle beraber erkekler bu cesareti, yargıdan, cinsiyetçi medyadan ve siyasi iktidar temsilcilerinin ayrımcı sözlerinden almaktadır. Kısa bir süre önce defalarca şikayet ettiği eski kocası tarafından herkesin önünde Emine Bulut katledilirken, "Ölmek istemiyorum” haykırışı hala kulaklarımızdadır” dedi.

HER GÜN KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

Yılmaz, “Bu ülkede memlekette her gün kadınlar öldürülüyor. Kadınlar, her gün, boşanmak istedikleri içim "hayır" dedikleri için öldürülüyor, Kadınlar, her gün, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 uygulanmadığı için öldürülüyor. Kadınları her gün, başka karakola git", "bu şikayetten bir şey çıkmaz, sen en iyisi vazgeç", sığınakta yer yok" diyen kolluk kuvvetleri görevlerini yapmadıkları için, yeterli sığınak ve danışma merkezi açmaya da bütçe ayrılmadığı için şiddete mahkum ediliyor ve öldürülüyor” dedi.

BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ

Yılmaz, “Biz ise kadınların isimlerinin ölümleriyle değil yaşamlarıyla, yaşadıkları şiddetle değil gerçekleştirdikleri hayalleriyle haber olduğu bir dünya için buradayız! Ve umudumuz birbirimizde, Umudumuz birlikteliğimizden aldığımız güçte, kadın dayanışmasında. Umudumuz her gün şiddetten uzak bir hayat için her bir nefesimizle verdiğimiz ortak mücadelede. Bunu biz yapmazsak kimse bizim için yapmayacak, biliyoruz ve hep birlikte sesleniyoruz, bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Yaşasın kadın dayanışması!” şeklinde konuştu.

Bugün 09:01 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!
Balıkhan esnafından Büyükşehir’e sitem! mask
Balıkhan esnafından Büyükşehir’e sitem!
Bakan açıkladı! Noter işlemlerinde kredi kartı dönemi! mask
Bakan açıkladı! Noter işlemlerinde kredi kartı dönemi!
Araç sahipleri dikkat! 10 ayda ceza 4,5 milyar TL mask
Araç sahipleri dikkat! 10 ayda ceza 4,5 milyar TL
Çakarlı vekiller geliyor mask
Çakarlı vekiller geliyor
Büyükakın’dan Kocaelispor’a prim desteği mask
Büyükakın’dan Kocaelispor’a prim desteği
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL