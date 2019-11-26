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BBP İl Başkanı Kaya Dedeoğlu’nu ağırladı

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya bugün il binasında DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu ağırlayan Kaya; "Kendisi bizden önce gelerek bizi mahcup etti. 34 yıllık siyasi geçmişi olan DPS’ye başarılar diliyoruz” dedi.

Yasemin Kaya
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Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya bugün il binasında DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu ağırladı. Dedeoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya; “Sayın Dedeoğlu’nu 2. kez  İl Başkanı seçildiği için biz ziyaret edecektik. Kendisi bizden önce gelerek bizi mahcup etti. 34 yıllık siyasi geçmişi olan DPS’ye başarılar diliyoruz” dedi. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya ve il yöneticileri, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu ve il yönetimini ağırladı.

“DEDEOĞLU KOCAELİ İÇİN BİR DEĞERDİR”

Ziyarette konuşan BBP İl Başkanı Remzi Kaya; “Sayın Dedeoğlu, bizim çok kıymetli büyüğümüz, ağabeyimizdir. Kendisi Kocaeli için bir değerdir, ziyareti bizi çok mutlu etti, teşekkür ediyoruz. Ayrıca dün 24 Kasım Öğretmenler Günü’ydü. Aynı zamanda çok iyi bir eğitimci olan Halim ağabeyimizin Öğretmenler Günü’nü de saygıyla kutluyorum. Bunun yanın sıra bugün de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü’dür. Kadınlara, çocuklara yapılan şiddetin her türü yanlıştır. Burda bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Bugün aynı zamanda terör örgütü PKK’nın da kuruluş yılı. Şiddete dur demek için meydanlara çıkan vatandaşımızın, provokatörlerin tuzağına düşmemesini önemle rica ediyorum” dedi.

“KOCAELİ BEDEL ÖDEYEN BİR KENT”

Kaya’nın ardından konuşan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Öncelikle Remzi kardeşimize kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. İl Başkanı seçilen Remzi Kaya’yı tebrik etmek istedik. Kendisine başarılar diliyorum ve kendisinin kentte de faydalı olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcileriyle son yaptığımız Selanik Gezisi ile il başkanlarıyla olan samimiyetimiz daha da arttı.  Her zaman dile getiriyorum, bu tür ziyaretler çok önemli. Bizler bir araya gelerek konuşabilmeli, kentimizin sorunları için önerilerde, değerlendirmelerde bulunabilmeliyiz.Çünkü bu tür diyaloglar olduğunda bundan kazanacak olan bu kentin halkıdır. Bu değerlendirmelerin sonucunu da Sayın Vali’mize, Büyükşehir Belediye Başkanımız’a, İlçe Belediye Başkanlarımız’a sunarak sorunların hızlı bir şekilde çözümüne katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Kocaeli bedel ödeyen bir kenttir ve bu bedelin de ödülünü alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bugün 09:19 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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