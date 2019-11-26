Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:31 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:50 TSİ

Son dakika: Karar verildi! Yeni yılda plastik poşet fiyatları...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile plastik sektörü temsilcileri, 25 kuruşa satılan plastik poşetlerde fiyat artışı yapılmamasına dönük görüş birliğine vardı.
mask

Plastik sektörü temsilcileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yeni yılda tüketiciye satılan 25 kuruşluk plastik poşette fiyat artışı olmaması yönünde ortak görüşe vardı. Böylece hem üreticinin hem de tüketicinin korunması hedefleniyor.

Türkiye, 1 Ocak 2019 itibarıyla ‘ücretli plastik poşet’ uygulamasına geçmişti ve perakende satış noktalarında plastik poşetler tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Uygulama bir yandan eleştirilirken bir yandan da çevrenin temiz tutulmasına büyük katkı sağlayacağı için geniş kitlelerce desteklenmişti. Belirlenen kanuna göre her yıl plastik poşet fiyatlarının ücreti tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla yeniden güncellenecek.

KOMİSYON TOPLANDI 

Bu kapsamda plastik sektörü temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla birlikte poşet fiyatlarının yeniden belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre, tüketiciye 2020 yılında yansıyacak ücret artışı yok.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Poşet Sanayicileri Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonuna katıldı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şu bilgileri verdi:

“Zaten zor durumda olan plastik poşet üretim sektörümüzün ve tüketicilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına poşet ücretinin kesinlikle artırılmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Poşet Sanayicileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın artırılmaması yönünde karar aldık.”

Bugün 09:31 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın mask
Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın
Türkiye Finans'tan araba alacaklara müjde mask
Türkiye Finans'tan araba alacaklara müjde
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti mask
O büyük şirket de iflas bayrağını çekti
Süt taleplerine yetişemiyor mask
Süt taleplerine yetişemiyor
Bu haber Kartepelileri sevindirecek mask
Bu haber Kartepelileri sevindirecek
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi? mask
Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi?
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL