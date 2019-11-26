Borçluyu sevindirecek haber!

Borçluya faiz silme, borç erteleme, uzun vadeli taksit imkanı ve ana parada ciddi indirim fırsatı sunan varlık yönetim şirketlerine yönelik alacak devrinin kapsamı genişliyor. Mevcutta sadece finans kuruluşları tarafından yapılan alacak satışının şirketler tarafından da yapılabilmesinin önü açılıyor. 2019'un ilk 9 ayında varlık yönetim şirketlerine 4 bankanın yaptığı alacak satışı 5 milyara yaklaşmış durumda.

YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Özellikle bankaların son yıllarda tahsili gecikmiş alacaklarını satın almasıyla gündeme gelen varlık yönetim şirketlerine yönelik dikkat çeken bir düzenleme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ortak yürütülecek çalışma sonrasında finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların da varlık yönetim şirketlerine devredilmesinin önü açılacak. Varlık yönetim şirketleri, başta bankalar olmak üzere finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacaklarını devir alarak yeniden yapılandırıp, tahsil etmeye çalışan şirketler olarak ifade ediliyor.

ŞİRKETLER DE DEVREDEBİLECEK

Gündemdeki düzenleme sonrasında alacak devrinde kapsamın finansın dışına çıkarılması ile şirketlerin de tahsili gecikmiş alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devredebileceği öngörülüyor. Finans kurumları tarafından devredilen alacaklar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisna iken bu hükümler finans dışı tahsili gecikmiş alacakları kapsamayacak. Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren 22 varlık yönetim şirketi bulunuyor.

TEKLİFTE BULUNUYOR

Son yıllarda sıklıkla başvurulan ve kapsamının 2020 yılında genişletilmesi planlanan yöntemde genellikle 2-3 yıl tahsili gecikmiş alacaklar değerlendiriliyor. Yöntem kapsamında satın alınacak tahsili gecikmiş alacak için varlık yönetim şirketleri alacağın tutarı, muhatapları ve geri dönüş süresi gibi bir takım riskleri göz önünde bulundurup teklifte bulunuyor.

TÜM SÜREÇLERDEN TEK SEFERDE KURTULMA

Alacağın belli bir ücret karşılığında devri ile alacaklılar yasal takip, mahkeme ve icra gibi süreçlerden tek seferde kurtulmuş oluyor. Alacak ile satışından elde edilen rakam arasındaki fark ise zarar olarak kayıtlara geçiyor.

BORÇLUYA CİDDİ İNDİRİM FIRSATI

Söz konusu seçenek satışa konu olan borcun sahiplerine ise ciddi pazarlık imkanı sağlıyor. Borçları düşük oranlar ile devir alan varlık yönetim şirketleri tek gelirlerinin bu alacakların tahsili olması sebebi ile faiz silme, ödeme erteleme, 36 aya varan taksit seçeneği ve peşin ödeme gibi farklı alternatiflerde ise ana borçta ciddi indirim imkanı gibi çok sayıda seçenek sunarak karşı tarafın da elini rahatlatıyor. Kişinin durumu gerçekten kötüyse ve ödeyecek durumda değilse bunu belgelemesi halinde ayrıca farklı bir yöntem de gündeme gelebiliyor.

9 AYDA 5 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

2019'un ilk 9 ayında varlık yönetim şirketlerine 4 bankanın alacak satışı yaptığı görülüyor. Yapılan satışların tutarı ise 5 milyara yaklaşmış durumda. Tabi buna karşılık alınan bedel 190 milyon TL. Bu bankalar sırasıyla İş Bankası, Garanti, Finans ve Yapı Kredi şeklinde.