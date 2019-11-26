Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear’da üretim durduruyor. Fabrikadaki bakım çalışmaları nedeniyle binlerce işçi ve çalışan 30 Kasım’dan itibaren izinli sayılacak. Toplam 15 gün üretimim duracağı fabrikada, 9 gün ücretli izin 6 gün yıllık izinlerden sayılacak. Bakım ve rotasyon adı altına yapılacak çalışmaların sonrasından fabrikada 15 Aralık’ta üretim yeniden başlayacak
Bugün 10:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:57 TSİ
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear, üretime ara veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz