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Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor

Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear, üretime ara veriyor.
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Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear’da üretim durduruyor. Fabrikadaki bakım çalışmaları nedeniyle binlerce işçi ve çalışan 30 Kasım’dan itibaren izinli sayılacak. Toplam 15 gün üretimim duracağı fabrikada, 9 gün ücretli izin 6 gün yıllık izinlerden sayılacak. Bakım ve rotasyon adı altına yapılacak çalışmaların sonrasından fabrikada 15 Aralık’ta üretim yeniden başlayacak

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