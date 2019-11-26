Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor

Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear’da üretim durduruyor. Fabrikadaki bakım çalışmaları nedeniyle binlerce işçi ve çalışan 30 Kasım’dan itibaren izinli sayılacak. Toplam 15 gün üretimim duracağı fabrikada, 9 gün ücretli izin 6 gün yıllık izinlerden sayılacak. Bakım ve rotasyon adı altına yapılacak çalışmaların sonrasından fabrikada 15 Aralık’ta üretim yeniden başlayacak