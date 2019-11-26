İçişleri Bakanlığı, son torba kanundaki bir maddeyle çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık böyle bir düzenleme olmadığını açıkladı.
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Bakanlık: Eski vekile çakar lamba yok
Eski vekillerin çakar kullanımı ve geçiş üstünlüğü için çalışma yok: İçişleri Bakanlığı duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz