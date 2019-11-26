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Sabancı Center, kadına şiddete karşı turuncuya boyandı

Sabancı Holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin öncülüğünde dünya genelinde her sene 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında yapılan kampanyaya bu yıl da destek veriyor.
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Sabancı Holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin öncülüğünde dünya genelinde her sene 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında yapılan kampanyaya bu yıl da destek veriyor. Kampanya kapsamında İstanbul’un simge yapılarından olan Sabancı Center, kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kampanyanın başladığı 25 Kasım akşamından itibaren turuncu renkle ışıklandırılmaya başladı.

Kampanya, Birleşmiş Milletler’in dünya genelinde kabul ettiği “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olan 25 Kasım’da başlayarak İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık’a kadar devam edecek. Sabancı Holding, kadının toplumdaki konumunu her alanda güçlendirmek için uzun yıllardır hem topluluk bünyesindeki şirketleri hem de Sabancı Vakfı aracılığı ile çeşitli çalışmalar yürütüyor. Sabancı Holding, 2011 yılında da Birleşmiş Milletler’in Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi’ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirketi olmuştu.

Kadınların ekonomik, siyasi, toplumsal hayata ve eğitime eşit fırsatlarla katılımının önemine ve ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip olduğuna inanan Sabancı Holding, sosyal sorumluluk anlayışını çalışanları aracılığıyla topluma yayma amacıyla 2015 yılında Sabancı Gönüllüleri Programı’nı başlatmıştı. Sabancı Gönüllüleri ile istihdam, eğitim, kişisel gelişim, psiko-sosyal destek, sağlık gibi çeşitli konularda yürütülen birçok proje kapsamında 2 binin üzerinde kadına ulaşıldı. Ayrıca online eğitimler kapsamında ise bugüne kadar yaklaşık 40 bin Sabancı Topluluğu çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda “Kavramlar ve Tanımlar”, “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”, “İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Erken Yaşta Zorla Evlilik” konularında online eğitim verildi.

Bununla birlikte, WEPs’i imzalayan kuruluşlar arasında bulunan Akbank, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından Dünya Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen "Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi" ile Türkiye'de ilk sertifika alan kurumlar arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır kadın-erkek dengesini gözeten ve kadın istihdamı konusunda öncü kuruluşların başında gelen Akbank’ta, son 5 yılda kadın çalışanların toplam işe alıma oranı ortalama %51,4’ü oldu.

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