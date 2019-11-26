Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve çoğunluğu HDP’li yöneticileri olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ile bazı parti binalarında aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Bugün 11:00 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:03 TSİ
Kocaeli'de HDP’lilere şafak baskını!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilçede terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz