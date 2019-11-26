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Kocaeli'de HDP’lilere şafak baskını!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilçede terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve çoğunluğu HDP’li yöneticileri olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ile bazı parti binalarında aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 

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Muhabir Nuri Akçaharman

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