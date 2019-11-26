Sürücüler dikkat! TEM'de çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.