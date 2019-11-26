Hızır Reis'in çınarları Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi

Aynı okulda 18-20 yıldan fazla görev yaparak ilin eğitim çıtasının yükselmesine büyük katkı sunan eğitim ordusu öğretmenleri Otel Asya buluşmasında bol bol hasret giderdiler, anı tazelediler.Yeni ameliyat geçirdiği için aralarına katılamayan yılların duayeni en kıdemlileri Pakize Çubukçu'yu da unutmayıp kendisine acil şifa dileklerinde bulundular, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü telefonla kutladılar.

24 KASIM PASTASI

Yıların emektarı, eli öpülesi öğretmenler Otel Asya yönetiminin onlar için hazırlattığı pastayı da yine grubun çınarlarından Melahat Türkmen ve Ayten Akay'a kestirirken bu süprizden oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. İşte Hızır Reis çınarlarının 24 Kasım buluşması ve katılan isimler.

Melahat Türkmen, Aynur Çorbacıoğlu, Günay Çankaya, Nurdan Ekin, Mualla Öziş, Saniye Özdoğan ,Ayten Akay, Bahriye Cora, Fikret Kaya, Safiye Gündüz, Güngür Kınacı, Saadet Sepet, Hatice Namazoğlu, Neylan Konuk, Şükran Yüceer.