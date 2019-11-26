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Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün kaldı, 625 lira cezası var...

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık itibarıyla başlıyor.
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki belirlenen kritik noktalarda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü`ne bağlı ekipler, 1 Aralık Pazar günü ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapacak.

625 TL CEZA KESİLİYOR

Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktalarında yapılacak olan uygulamada; kış lastiği bulundurmayan ticari araçlar sürücülerine, 2918 Sayılı KTK`nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmadan ikinci seferde de uygulamaya takılan sürücünün aracı ise kanun gereğince trafikten men edilecek.

1 NİSAN'DA SONA ERECEK

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, 1 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2020 tarihinde sona ereceğini söyledi.

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