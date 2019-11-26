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KOTO Özel Okullar İstişare Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi’nde yer alan Özel Okullar zümresi için düzenlenen istişare toplantılarının 2.’si yoğun katılımla gerçekleşti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un da yer aldığı toplantıda, sektörün geçmişi ve bugün olduğu nokta değerlendirilerek, birlik ve beraberlik ekseninde yarını için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü
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Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi, özel okul sektörünün geleceğine ışık tutmak amacıyla Özel Okullar İstişare Toplantısı düzenledi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un katılımları, KOTO 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, Komite Başkan Yardımcısı Eray Camgöz, Komite Üyeleri Ayşenur Kahraman Aytekin ve İsmail Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, özel okulların sahipleri, müdürleri ve yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.

KÜMELİ: İLETİŞİMİMİZİ ARTTIRMALIYIZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Handan Kümeli, sektörün geleceği, birlik ve beraberliği adına bu tür organizasyonların ve sürekli iletişim halinde olmanın önemine vurgu yaparak, “Özel okul temsilcilerimizle daha önce toplantılar düzenlemiştik. Ancak geçen süre zarfında ilimizdeki özel okulların sayısında bir hayli artış oldu. Bu sektörümüz için elbette güzel bir durum ama daha fazla iletişim halinde olmamızı da önemli kılıyor. Çünkü yaşadığımız sıkıntılar, işleyişimiz aynı. Bir araya gelerek gerek tecrübe, gerek bilgi birikimlerimizi paylaşarak, sektörümüzün uğrayacağı olası zararları daha öncesinde tespit etmek mümkün diye düşünüyoruz. 15. Meslek Komitesi olarak özel okullar, özel öğretim kursları ve anaokulları ekseninde yaptığımız çalışmaları sizlere dosyalar halinde sunarak, bir süreç kat ettik. İlave girişim önerileriniz olursa da toplantıda ele alıp, el birliğiyle çözmek için çaba sarf ediyor olacağız. Komite olarak her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

BAŞKAN BULUT: ZÜMRE TOPLANTILARI ÖNEMLİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da yoğun ilgi dolayısıyla sektör temsilcilerine teşekkür ederek, “Kocaeli ticaret Odası olarak komitelerimizin zümre bazında yapmış olduğu toplantılara çok önem veriyoruz. 15. Meslek Komitesi de zümre toplantılarını en çok yapan komitelerimizden biri. Zümre toplantıları sektörel sıkıntıları tespit etmemizde, kaleme almamızda ve çözümünde bizlere yardımcı oluyor. Bu toplantıları sıkça yapan komitelerimize teşekkür ediyoruz. Ele alınan konuların arkasını getireceğimizden emin olmanızı istiyorum” dedi.

YOĞUN GÜNDEM MADDELERİ

Akabinde, Komite Başkanı Handan Kümeli’nin moderatörlüğünde toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda; 15. Meslek Komitesi’nin özel okullarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, okulların başlıca sorunları, okullar arası iletişimin güçlendirilmesi adına, teknolojik yeni iletişim ağları kurulması, anaokullarının durumları ve ortak sorunları, özel okulların servis problemleri, servis konusu ile ilgili komitenin yapmış olduğu çalışmalar, bu konuda komisyon oluşturulması önerisi, SGK teşvikleri, Milli Eğitim Mevzuatı, yasal konularla ilgili görüşler, hazırlıkları süren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili görüşler ele alındı. Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi. 

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