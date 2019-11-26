'Ölüm tarlası' olayında flaş karar!

22 Ocak 2018'de Kandıra’da meydana geldi. Kısalar köyü Açmalar mevkiindeki bir tarlada yapılan kazıda İsmail ve Mülkiye Serin çiftinin cesetleri bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada olayın failleri arasında birçok cinayetle suçlanan, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 117 yıl hapis cezası alan ve halen cezaevinde bulunan Ali Öztürk'ün olduğu belirlendi. Ardından Öztürk'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

BURSA'DAN KOCAELİ'YE GETİRDİLER

Yapılan araştırmada büyükbaş hayvan satışı yapan İsmail Serin'in piyasaya verdiği toplamda 15 milyonluk çekin karşılıksız çıktığı belirlendi. İddiaya göre Ali Öztürk, Serin'i koruması altına aldı. Birçok suçtan hükümlü olan Öztürk yurt dışına kaçmak için Serin'den yüklü miktarda para istedi. Bu parayı vermeyen Serin, Ali Öztürk'ün adamları tarafından Bursa'nın Mudanya ilçesinden eşiyle birlikte alınıp Kandıra'ya getirildi ve öldürüldü.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ali Öztürk'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, hürriyetin kısıtlanması suçundan 15 yıl ve yasak silah taşıma suçundan 1 yıl hapis ile 600 lira adli para cezası verildi. Diğer 7 sanığa da değişik miktarlarda hapis cezaları verildi. Tutuksuz 5 sanık ise beraat etti. İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların İsmail ve Mülkiye Serin'in üzerindeki 20 bin lirayı zorla aldıktan sonra olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla öldürdüklerini belirtti. Sanıkların yağma suçundan da cezalandırılması istendi. Beraat eden sanıklardan Ali Öztürk'ün oğlu A.O.Ö.'nün ise tanık ifadeleriyle olay yerinde olduğunun anlaşıldığı, maktul İsmail Serin'in kafasına kürekle vurduğu, bu nedenle ceza alması gerektiği kararda yer aldı. Sanıkların önümüzdeki günlerde tekrar hâkim karşısına çıkması bekleniyor.(Habertürk)