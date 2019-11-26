Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi

Uzun yıllardır İzmit kent merkezinde kuyumculuk yapan Gülaçtı Kuyumculuk sahibi Hüseyin Gülaçtı, bir gecede dükkanı kapatarak kayıplara karışmıştı. Dükkanın kapandığını gören 75 kişi şikayette bulunmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

EV HAPSİ

Yakalama kararı sonrası bu yılın Temmuz ayında Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Gülaçtı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülaçtı Kuyumculuk ile ilgili iddianame henüz tamamlanamazken, dün Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Hüseyin Gülaçtı’ya mahkeme, yargılama süresince Gülaçtı’nın elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.