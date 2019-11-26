Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 12 şahsın şikayetiyle geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, sanal jigolo sitesini ve bu site ile alakası olarak belirledikleri şahısları 5 aylık bir teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından ekipler Antalya başta olmak üzere Denizli, Burdur, Isparta, Kocaeli ve Van’da ilk belirlemelere göre 12 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Aralarında kadınların da bulunduğu 19 şüpheli lüks bir villaya yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 15 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Erkek H.E. ve kadın B.A.’nın lideri olduğu iddia edilen 9’u kadın 19 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 9'u tutuklanırken 10'u ise tahliye edildi.
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Jigolo yapma vaadiyle dolandıran çete tutuklandı!
Aralarında Kocaeli'nin de olduğu Antalya’ merkezli 6 ilde 'jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 19 şüpheliden 9’u tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz