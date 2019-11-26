Diyanet o alanda 60 öğretmen alacak

Yapılan öğretmen alım ilanı duyurusunda, "Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı, PDR öğretmen alımı KPSS 121 puan sıralamasına göre en az 70 alan adayların başvuru yapacağı 60 adet personel alım ilanı yapılacağını bildirdi.