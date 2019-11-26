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Esnaf istedi, Hürriyet yaptı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısı’na yapmış olduğu esnaf ziyaretinde esnafın taleplerini dinleyerek anında yerine getirdi.
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in en önemli çarşılarından biri olan Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Hürriyet, esnafın taleplerini yerinde dinleyerek anında çözüm üretti.

ÇARŞI İÇİNDEKİ MAZGALLAR ONARILDI

Esnafın dile getirdiği sorunlardan biri olan Ayakkabıcılar Çarşısı’nda yer alan mazgalların yüksek olmasıydı. Zeminden biraz daha yüksek olan mazgallar nedeniyle çarşıya gelen çocukların ve yaşlıların mazgallara takılıp düşme tehlikesi yaşaması üzerine İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçerek mazgalları zemin seviyesine indirdi.

DEV KOCAELİSPOR BAYRAĞI ASILDI

Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün’ün “Burada herkes Kocaelisporludur. Kocaelispor bayrağı istiyoruz talebine anında yanıt veren Başkan Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısı’nın tam ortasına dev bir Kocaelispor bayrağı astırdı.

BAŞKANIMIZA ÇARŞI ESNAFI OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Başkan Hürriyet’in taleplerine anında yanıt verip yerine getirmesi üzerine konuşan Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün,  “Başkanımız bizleri ziyaret ettiğinde kendisine taleplerimizi ilettik. Taleplerimizi dinleyip yerine getiren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e çarşı esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Önce bizlere sıkıntı yaratan mazgalların onarılmasını sağladı. Ardından da kentimizin en büyük markası Kocaelispor’un dev bayrağını çarşımızın ortasına astırdı” dedi.

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