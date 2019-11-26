İntiharlarda asıl söz tek parti iktidarınadır

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz son zamanlarda ülke genelinde ve ilimizde gerçekleşen intiharlarla ilgili bugün açıklama yaptı.Açıklamasında iktidar partiye ve medya mensuplarına seslenen Filiz; “Türkiye’de her gün 8 kişi intihar ediyor. Kocaeli’de ise son 45 günde 11 kişi yaşamına son verdi.Eğer sağlık sistemi bozuksa ve hasta en kısa zamanda hekime ulaşamıyorsa devlet intihara ortak olmuş olur” ifadelerine yer verdi.

“KOCAELİ’DE 45 GÜNDE 11 İNTİHAR”

İntiharlarda devletin tedbirsizliklerinin de olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Filiz; “Türkiye’de her gün 8 vatandaşımızı intihar yoluyla kaybediyoruz. Kocaeli'de ise son 45 günde 11 vatandaşımız kendi yaşamına son verdi. Yaşamını kaybetmeyip engelli kalanların sayısını bilmiyoruz bile. Bu rakamlara baktığımızda intihar olayının bir halk sağlığı sorunu olduğu çok açıktır. Psikolojik rahatsızlık temeli olan hastalıkların tedavisinin kolaylaştırılması devletin sorumluluğundadır. Eğer sağlık sistemi bozuksa ve hasta en kısa zamanda hekime ulaşamıyorsa devlet intihara ortak olmuş olur” dedi.

“MEDYAYA SESLENİYORUM”

Medyanın bu tür vakalarda özendirme olmadan dikkatli yayın yapasının altını çizen Filiz; “Medyada intihar vakalarının detaylarıyla ve resimlerle birlikte servis edilmesi intihar eğilimi olan insanlarda olumsuz etki yapar. Bunun için medyanın sorumluluğunu yerine getirip yönlendirici ve özendirici haberler yapmaması ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, intihara eğilimli insanların hayata tutunmasını sağlayacak politik-sosyal-kültürel programların ve yayınların yapılması son derece önemlidir” dedi.

“ASIL SÖZ TEK PARTİ İKTİDARINA”

İktidar partiyi de seslenen Filiz; “Son dönemde intiharlar neden arttı? Psikolojik hastalıklar dışında insanları intihara yönlendiren en önemli şey temel güven duygusunun kaybolmasıdır. Güvensizlik ortamı insanları olumsuz duygulara yöneltir. Güvensizlik, gelecekten umutsuzluk, can ve mal güvenliğinin olmaması, liyakatsızlık, adalet duygusunun zedelenmesi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması insanda boşluk ve hiçlik duygusu yaratır” şeklinde konuştu.

“İNSANLARA EVİNİ GEÇİNDİRECEK İŞ Mİ BIRAKTINIZ”

İşsizliğin mutsuzluğun en büyük sorunlarından bir olduğunu sözlerine ekleyen Filiz; “Kafanızı ne kadar kuma gömsenizde, aklımızla dalga geçer gibi herşeyi iyi göstermeye çalışsanız da gerçekler artık halının altına süpürülemiyor. Ülkemizdeki yaşam kalitesi çok ciddi boyutlarda bozuldu. İnsanların evini geçindireceği iş bırakmadınız, evinde aş bırakmadınız. İşsizlik oranı yüzde 14, gençlerde ise işsizlik oranı yüzde 30’lara dayandı. Liyakatsızlık nedeniyle vasıfsız insanlar koltukları işgal ederken nice kaliteli insan işinde yükselemiyor, gençlerimiz binbir zorlukla üniversite bitirdikten sonra atanamıyor, adaleti yok ettiğiniz için insanlar yargıya güvenmiyor ve hakkını arayamıyor. Yandaşlarınızın sorunları dışında halkın hiç bir sorununa çare olamadığınız için intiharlara ortak oluyorsunuz” dedi.

“EKONOMİK ÇARESİZLİKLER SEBEP OLUYOR”

İntiharlardaki en büyük sebeplerin ekonomik ve psikolojik sorunlar olduğunu hatırlatan Filiz; “Ekonomik çaresizlik insanlara ölümü bir çare olarak sunar. Bir de üzerine insanları ayrıştırarak toplumsal dayanışmayı bozarsanız devlet eliyle intiharı kolaylaştırmış olursunuz. Siz toplumsal dayanışmayı da bozdunuz. İntihar eğilimini en çok artıran şey bireyin içinde yaşadığı toplumla bağlarının kopmasıdır. Bu bağlar örf, adet, ahlak kuralları ve yasalarla güçlendirilir. Siz ne görgü, ne ahlak kuralı ne de güvenilebilir yargı bıraktınız.Din biryere kadar caydırıcı bir faktördür ama bir yerden sonra çaresizlik herşeyin önüne geçer. Siz güzel dinimizi fütursuzca siyasete alet ettiğiniz için dinin caydırıcı rolünü de ortadan kaldırdınız.Asıl suçlular kendilerini, yakınlarını ve yandaşlarını sefa içinde yaşatırken, halkın geri kalanını bu kadar çaresiz bırakan ve bu ekonomik tabloyu bu halka reva görenlerdir” dedi.

“İNTİHAR BİR İSYANDIR”

Son olarak intiharların bir isyan olduğunu ifade eden Filiz; “Tek parti iktidarı yöneticileri şunu sakın unutmayın: bazen ölüler canlılardan çok daha fazla şey anlatır. Şairin dediği gibi; yaprak döküyor bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Halkın büyük kısmı yaprak dökerken sizin yandaşlarınız baharı yaşıyor ve bu durum insanları iyice umutsuzlandırıyor. Ağaçların yaprak dökmesinin nedeni kış gelirken yeteri kadar güneş ışığı ve besin alamamasıdır. Kış kapıya dayandı Sayın İktidar. Emin olun bu bahar bahçe hayatı uzun sürmez. Şunu aklınızdan çıkarmayın; intihar, çaresiz kalmış insanların geride bıraktıklarına isyanıdır. Bu isyan iyice yayılmadan gerekli önlemleri alın artık. Halkın sırtına kendinizin ve yandaşlarınızın yüklerini yüklemeyin. İntihara ortak olmayın çaresizliğe çare olun” ifadelerini kullandı.