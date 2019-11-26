Edinilen bilgilere göre Derince 60 Evler mevkiinde meydana gelen olayda, belediye otobüsünden inen C.D. isimli 17 yaşındaki kız, evine gitmek için yolda ilerlediği sırada kendisini takip eden bir şahıs, kızın önüne geçerek 19 Mayıs Lisesi civarında cinsel organını açtı. Küçük kızın şahsın hareketi sonrasında çığlık atması üzerine, yakınlardan geçmekte olan bir çift hemen yardıma koştu. Olayı öğrenen karı koca durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, A.D. isimli 22 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın polise verdiği ilk ifadesinde çişini tutamama rahatsızlığının bulunduğu ve bunun için çişini yaptığını söylediği öğrenildi. Şahıs tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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Genç kıza yaptığı iğrenç hareketi bakın nasıl savundu
Derince'de 17 yaşındaki kız çocuğunu takip ederek, karşısına çıkıp cinsel organını gösterdiği iddiası ile yakalanan şahsın ‘Çişimi tutamıyorum’ diyerek kendini savunduğu öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz