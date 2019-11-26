Kartepeliler dikkat sular kesilecek!

İsu Kartepe’de yapılacak bakım sebebiyle suların kesileceğini şu ifadelerle duyurdu;

"Kartepe ilçesi Rahmiye mahallesinde, Yuvacık Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi ana isale hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle 26 Kasım salı (bu gece) saat: 23:00 ile 27 Kasım çarşamba (yarın) 07:00 saatleri arasında 8 saat süre ile bakım onarım çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışma kapsamında su kesintisinden Emekevler, Fatih Sultan Mehmet, Ataevler, Uzunçiftlik, Ertuğrul Gazi, Uzunbey, Dumlupınar, Acısu mahalleleri etkilenecektir. Belirtilen bölgelerdeki abonelerimizin su kesintisine karşı önlem almalarını rica ederiz."