Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı

ANAP Kocaeli eski Milletvekili ve Ekcan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Ekşi ve Kocaeli Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Recep Ekşi’nin de aralarında bulunduğu 5 çocuk annesi Hayriye Ekşi geçtiğimiz gün tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayriye Ekşi’nin cenaze töreni bugün öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ekşi’nin cenaze namazını ise İl Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı.

AVLUYA SIĞMADILAR

Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi eski Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, AKP Milletvekilleri Fikri Işıkve Mehmet Akif Yılmaz, Eski Adalet Bakanı Kenan İpek, Eski Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, AKP İzmit İlçe eski Başkanı Ali Korkmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, CHP Eski Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, Eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Eski KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üüzlmez Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, Gazetemizin başyazarı Tanzer Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.