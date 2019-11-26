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Seymen Koleji öğrencileri Kapadokya bölgesini gezdi

Özel Seymen Eğitim Kurumları ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bir grupla Kapadokya bölgesine gezi düzenlediler.
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İlk olarak Kayseri'ye giden öğrenciler Roma, Bizans, Selçuklu  ve Osmanlı izlerini taşıyan eserleri inceleyip tarihte yolculuk yaptılar. Öğrencilerin ikinci durakları ise İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes oldu. Ertesi gün ise Nevşehir'de eski adı Katpatuka olan Kapadokyayı keşfe çıktılar. Muhteşem peribacalarının tadını çıkaran öğrenciler kuşları da beslemeyi unutmadılar. Yemlerini alarak Güvercinlik vadisine gittiler. Gezininin son günü ise Kaymaklı yeraltı şehrini, Melendiz Çayının aktığı Ihlara vadisini dolaştıktan sonra Tuz Gölü'nü gezerek kazanımı ve keyfi bol bir tatil geçirmenin mutluluğuyla İzmit’e döndüler.

Bugün 14:26 TSİ - Eğitim

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