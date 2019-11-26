İzmit Belediyesi’nde bir süredir devam eden görevlendirmelere bir yenisi daha eklendi. Ülkücü camianın sevilen isimlerinden olan, Ahmet Murat Metin İzmit Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Murat Metin, temizlik işlerinde sahada idari amir olarak iş başı yaptı. İzmit'in bütün sokaklarını avucunun içi gibi bilen Murat Metin İzmit’in temizliğinden sorumlu olacak.
Bugün 14:42 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:50 TSİ
Temizlik işleri Murat Metin' e verildi
Ülkücü hareketin önemli isimlerinden, “Reis” lakaplı Ahmet Murat Metin, İzmit Belediyesi'nin temizlik biriminde sahada idari amir olarak göreve başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz