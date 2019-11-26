Temizlik işleri Murat Metin'e verildi

İzmit Belediyesi’nde bir süredir devam eden görevlendirmelere bir yenisi daha eklendi. Ülkücü camianın sevilen isimlerinden olan, Ahmet Murat Metin İzmit Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Murat Metin, temizlik işlerinde sahada idari amir olarak iş başı yaptı. İzmit'in bütün sokaklarını avucunun içi gibi bilen Murat Metin İzmit’in temizliğinden sorumlu olacak.