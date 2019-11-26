İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut kalp krizi geçirdi. Evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bulut Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nurettin Bulut’un bypass ameliyatı olacağı öğrenilirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekiler Bulut’u hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
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Belediye başkan yardımcısı kalp krizi geçirdi!
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut kalp krizi geçirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz