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Dünyanın gözü Gölcük'teydi

Gölcük, TV 8.5’dan tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınlanan önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen Alkayış Fight Arena Muay Thai Şampiyonası 8’li turnuva büyük heyecana sahne oldu
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Tribünlerin tamamen dolduğu şampiyonada kıyasıya bir mücadele gerçekleşirken, Ahmet Varol, Furkan Karadağ’ı yenerek altın kemeri kazandı. Dövüş sporlarının önemli isimlerinin takip ettiği turnuvada; Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü başta olmak üzere birçok tanınmış davetli isim yer aldı. 

SANAT, KÜLTÜR, SPOR VE DONANMA KENTİ GÖLCÜK

TV 8.5’dan canlı yayınlanan, TV 8’den de banttan yayınlanacak olan Gölcük Tanıtım Videosu’nun da yer aldığı şampiyonada, selamlama konuşması yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer “Öncelikle bu güzel organizasyon için TV 8.5’a, organizatörler Vedat Akbulut ve Ali Alkayış dostlarımıza, yine meclis üyelerim Kürşat Çakıroğlu ve Savaş Toprak’a teşekkür etmek istiyorum. Bizler Gölcük’ün sanat, kültür, spor ve Donanma Kenti olarak anılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu akşam ringe çıkacak sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum, tribünleri dolduran ve TV 8.5 ekranında bizleri izleyen ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

ALTIN KEMERİ BAŞKAN SEZER TAKTI

Ringe çıkan tüm sporcular kıyasıya mücadele ederken, Ahmet Varol ve Furkan Karadağ arasında gerçekleşen final müsabakası da büyük heyecana sahne oldu. Puanla Ahmet Varol şampiyonluğu kazanırken, altın kemeri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer taktı ve organizasyon büyük bir başarıyla son buldu.

Bugün 14:57 TSİ - Spor

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