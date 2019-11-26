Bekirdere’den başkan Turan’a anlamlı ziyaret

Bekirdere Spor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. Turan; “Bekirderespor Kulüp Başkanlığı yaptığımız dönemde takımımızın oyuncusu olan ve şuan Kulüp Başkanlığını görevini yerine getiren Sabri Yıldız ve Bekirdere’ye başarılar diliyorum. Değerli yönetici arkadaşlarım ile Bekirderespor’un daha iyi yerlere geleceğine inancımız tamdır” dedi.