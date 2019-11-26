Bekirdere Spor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. Turan; “Bekirderespor Kulüp Başkanlığı yaptığımız dönemde takımımızın oyuncusu olan ve şuan Kulüp Başkanlığını görevini yerine getiren Sabri Yıldız ve Bekirdere’ye başarılar diliyorum. Değerli yönetici arkadaşlarım ile Bekirderespor’un daha iyi yerlere geleceğine inancımız tamdır” dedi.
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Bekirdere’den başkan Turan’a anlamlı ziyaret
Bekirdere Spor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz