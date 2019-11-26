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Kürek antrenörleri belgelerini aldı

Türkiye Kürek Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile birlikte organize edilen 1’nci kademe Kürek antrenörlük kursu ilimizde gerçekleşti.
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Türkiye Kürek Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile birlikte organize edilen 1’nci kademe Kürek antrenörlük kursu ilimizde gerçekleşti. 11-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kursun ilk yedi günü, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitilen adaylar, sınava tabi tutuldu. İkinci haftalık uygulama ise İzmit Yelken Kulübü tesislerinde bulunan İzmit Sümer Spor Kürek Kulübü’nde gerçekleşti. Toplam 14 antrenör adayı sınava katıldı.

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