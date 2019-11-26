Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:03 TSİ- Spor G: Bugün 15:06 TSİ

Hocamız sayın Sadi Tekelioğlu’dur

Gölcükspor Kulübü, yeni teknik adam Sadi Tekelioğlu ile ilgili kimi basın kuruluşlarında yapılan haberler üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi.
mask

Gölcükspor Kulübü, yeni teknik adam Sadi Tekelioğlu ile ilgili kimi basın kuruluşlarında yapılan haberler üzerine açıklama yapma gereği duydu. Açıklamada “Bilindiği üzere Muğlaspor maçı sonrası teknik direktörümüz Sayın Sadi Tekelioğlu ile ilgili kimi haber sitelerinde yer alan ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren haberlere ilişkin kulübümüz bir açıklama yapma gereği duymuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki Gölcükspor kulübümüzün teknik direktörü Sayın Sadi Tekelioğlu’dur” dendi. Açıklamanın devamı şöyle…

NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETMİŞTİK

Geçtiğimiz hafta yöneticilerimiz ve Sayın Tekelioğlu ile Trabzon’da yapılan görüşme neticesinde her konuda karşılıklı anlaşma sağlanmıştır. Buna müteakiben sayın Tekelioğlu 21 Kasım 2019 Perşembe günü Gölcük’e gelerek tesislerimizde oyuncularımızla ve kulüp personellerimizle tanışma gerçekleştirmiş olup, sizlerinde bildiği üzere atkısını boynuna takmış, şanlı Gölcükspor bayrağımızın önünde de başkanımız ile birlikte fotoğraf vererek tüm spor kamuoyuna Gölcükspor’un yeni teknik patronu olduğunu net bir biçimde deklare etmiştir.

SPEKÜLASYONDA BULUNULDU

Muğlaspor maçında Sayın Tekelioğlu’nun yerine takımın başında kulübede sahaya çıkan sayın Taner Yılmaz, Sadi hocamızın yaklaşık 15 yıldır yardımcı hocalığını yapmakta olan yakın çalışma arkadaşıdır. Taner hocanın takımın başında sahaya çıkması sonrası kimi çevrelerce  -Gölcükspor, takımın başına Sadi Tekelioğlu’numu Taner Yılmaz’ımı getirdi?- şeklinde eleştiri ve spekülasyonda bulunulmuştur.

TÜM ANTRENMANLARA ÇIKIYOR

Takımımızın teknik patronu Türk Futbol tarihinde saygın bir yeri olan, taraflı tarafsız her kesimin sevgi ve saygısına mazhar olmuş Sayın Sadi Tekelioğlu’dur. Sayın hocamız takımımızın başında tüm antrenmanlara çıkmakta, takımın oluşumunu, antrenman planını ve teknik programı bizzat kendisi belirlemektedir.

ÖZEL İZİN TALEBİNİ KABUL ETTİK

Hocamız anlaşma esnasında yönetimimize kardeşinin sağlığına kavuşması için gerekli ağır tedavi süreciyle zaman mefhumu gözetmeksizin bizzat ilgilenmek zorunda olduğunu beyan etmiş ve bu durumu göz önünde bulundurmaktadır. (Kesin olmamakla birlikte, olası üst üste iki maç sahada olamama ihtimalinde federasyon tarafından kulübümüze herhangi bir cezai işlem yaşanmasına karşın) yönetimimizden özel izin talebinde bulunmuştur. Yönetimimizde hocamıza bu hususta anlayış göstermiştir.

ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK

Gölcükspor yönetim olarak göreve başladığımız ilk günden bugüne dek şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemiş olup bundan sonraki süreçte de her türlü gelişme ve bilgiyi siz değerli spor kamuoyu ve Gölcükspor sevdalıları ile paylaşarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla...

Bugün 15:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Selahaddin Dinçel: Hem oyundan hem de tribünlerden keyif aldım!.. mask
Selahaddin Dinçel: Hem oyundan hem de tribünlerden keyif aldım!..
Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0 mask
Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0
Vefalı Gökdeniz, formasını eski kulübüne götürdü mask
Vefalı Gökdeniz, formasını eski kulübüne götürdü
Kocaelispor taraftarları maça akın etti! mask
Kocaelispor taraftarları maça akın etti!
Yeni kral Yavuzspor: 2-1 mask
Yeni kral Yavuzspor: 2-1
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0” mask
Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı mask
Viyadükten düşen işçiler demirlerin altında kaldı

GALERİ

Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL