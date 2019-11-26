Ercüment: Formamızdaki arma bize güç veriyor…

Ercüment, diğer takımlardan farklı olduklarının altını çizerek “Önemli bir camiada futbol oynamadığımızın bilinci içindeyiz. Şampiyonluğa hasret olan bir kentteyiz. Oynayacağımız oyunlar ve rakiplerimiz değil, bu durum bizi strese sokuyor. Ancak giydiğimiz formadaki arma ve şehrin desteği bize daha da çok güç veriyor. Bu nedenle grupta bulunan takımlardan çok farklıyız” dedi.

İYİ HAZIRLANDIK

Ercüment sözlerini şöyle sürdürdü: Sezon başında belki beklentiyi iyi veremedik. Ancak son 5 maçta belirgin bir çıkışımız var. Zaten arkadaşlık ortamımız iyiydi. Seri galibiyetlerin ardından takım ruhunu yakaladık. Benim için Erok maçının diğer maçlardan bir ayrıcalığı yoktu. İyi bir rakibimizdi ve iyi hazırlanmak zorundaydık, öyle de oldu.

CAN EMRE YÜCEL’E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Maç boyunca inanç ve mücadelemizden taviz vermeden elimizden gelenin en iyisini yaparak kazandık ve iyi takım olduğumuzu gösterdik. Takımın içinde çok önemli bir insan var. O da Can Emre Yücel. Bizlere her zaman destek veriyor, ağabeylik yapıyor, moral ve motivasyon sağlıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.