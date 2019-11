Kaptan Süleyman: Rakiplerimiz Play-Off için takım kursun!..

Final maçlarına alıştıklarını ifade eden kaptan şu şekilde konuştu: 11 kişiyle maça başlıyoruz. 12’nci adam taraftarımız,13’ncü adam ise her zaman bizlere abilik yapan tecrübeli kalecimiz Can Emre Yücel. Bize her zaman büyük bir destek olduğu gerçek. Son beş yılda birçok final mücadelesi oynadık. En son geçen sene Çorum maçıydı. Güzel günler olduğu kadar üzücü günlerde yaşadık.

TARAFTARIMIZI SEVİNDİRDİK

Erokspor maçına çok iyi bir hazırlık yaptık. Bizlere bu maça kadar büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a da teşekkür ediyorum. Büyük emekleri oldu. Açıkçası Erokspor maçı öncesi üzerimizde büyük stres vardı. Taraftarımız sevindirmek istiyorduk. Nitekim bunu başardık.

PUAN FARKINI İYİCE AÇMALIYIZ

Final maçlarının üstesinden gelecek tecrübeye eriştiğimizi düşünüyorum. Erok maçında da bunu sahaya yansıttığımıza inanıyorum. Daha da önemlisi mücadele. Mücadelemiz ile herkesi mutlu ettik. Artık rakiplerimiz “Kocaelispor şampiyon oldu. Bizler Play-Off için takım kurmalıyız” diye düşünmelidir. Amacımız puan farkını olabildiğince açmak ve kafa olarak da rahatlamak.