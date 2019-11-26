Yuvacıkspor pür neşe!

Süper Amatör Ligi B Grubu’nda zirvede bulunan Yuvacıkspor’da keyifler yerinde. 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan “Yenilgisiz” takımda ciddiyet elden bırakılmıyor. Hafta sonu zorlu deplasmanda Darıca Kültür ve Martıspor’u 2-1 deviren Siyah Beyazlı ekip, ikinci sıradaki Değirmenderespor ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.

EN ZOR MAÇLARDAN BİRİSİNE ÇIKACAKLAR

Sessiz sedasız, engelleri tek tek aşan Fatih Kurtoğlu’nun talebeleri öncelikli olarak grubu lider bitirip önemli bir kupa kazanmak istiyor. Ardından Play-Off’lar için gerekli olan nokta takviyelerle de Bölgesel Amatör Lig hedefleniyor. Hafta sonu Derince Sırrıpaşa FK’yı konuk edecek olan Yuvacıkspor güçlü rakibini de devirmek istiyor. Sırrıpaşa ise geçtiğimiz hafta sonu sezonun en flaş galibiyetlerinden birisine imza atarak Hereke Yıldız’ı 6-2’lik skorla devirdi. Yuvacıklı yönetici, teknik ekip ve futbolcular “En zor maçlarımızdan birisi olacak” diyor ve konsantrasyonunu yitirmeden çalışmalarını sürdürüyor.