Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası ilimizde yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi. 13 ilden bayan ve erkek toplam 34 bedensel engelli sporcu müsabakalarda madalya elde etmek için ter döktü.

HEYECANA ORTAK OLDULAR

The Ness Otel’de gerçekleştirilen şampiyonada protokol sporcuları yalnız bırakmadı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve çok sayıda sporsever heyecana ortak oldu. Heyecan dolu geçen şampiyonaya, 13 ilden 54 sporcu, antrenör ve görevli katılım gösterdi.

MADALYA ELDE ETMEK İÇİN TER DÖKTÜLER

Erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar birinci, Muhammed Kaan Öztürk ikinci, 54 kiloda Serkan Çakmaz birinci, Hasan Korkmaz ikinci, Hasan Koçak üçüncü, 59 kiloda Nusret Şanlı birinci, SeyfettinSevci ikinci, 65 kiloda Tolga Işık birinci, 72 kiloda Uğur Yumuk birinci, Mutlu Ünlü ikinci, Metin Fırat üçüncü oldu.

ERKEKLERDE DERECEYE GİRENLER

Erkekler 80 kiloda Hakan Dağ birinciliği, Nihat Yel ikinciliği, Gökhan Yıldırım üçüncülüğü, 88 kiloda Mahmut Toprak birinciliği, Murat Bulut ikinciliği, Kudret Bozoğlu üçüncülüğü, 97 kiloda Taner Altıntaş birinciliği, Mustafa Altınay ikinciliği, 107 kiloda İsmail Balandı birinciliği elde etti.

KADINLARDA DERECEYE GİRENLER

Kadınlarda ise 41 kiloda Fatma Akçadaşoğlu, 50 kiloda Leyla Karakuş, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam birinci geldi. Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları verildi.