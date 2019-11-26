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Aksoy’dan Kocaelispor’a tam destek!..

Vali Hüseyin Aksoy, TFF 3. Lig 2. Grup 14. Hafta karşılaşmasında Kocaelispor-Esenler Erokspor maçını izledi.
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Vali Hüseyin Aksoy, TFF 3. Lig 2. Grup 14. Hafta karşılaşmasında Kocaelispor-Esenler Erokspor maçını izledi. Kocaelispor   stadında oynanan karşılaşmayı izleyen Aksoy, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Emine Zeybek, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez,Siyasi Parti İl Başkanları ve çok sayıda taraftar ile birlikte izledi. 

AKSOY: BU GALİBİYET ÇOK ANLAMLI

Maçın ardından Vali Aksoy’un yaptığı açıklamalada; “Güzel bir galibiyet. Ben takımı kutluyorum. Bu galibiyet şampiyonluk yolunda bize önemli bir puan kazandırdı. Bu maçın bir başka önemi de şampiyonlukta mücadele ettiğimiz bir takımı yenmiş olmamızdır. Bu yönüyle baktığımızda bu galibiyet çok daha anlamlı. Bu uzun yolda çok önemli bir aşamayı geçmiş durumdayız. Temennimiz ligi şampiyon olarak tamamlamaktır. Takıma destek veren herkese teşekkür ediyorum. Futbolcuları ve teknik yönetimi kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte nice güzel sonuçlara ulaşmak temennisinde bulunuyorum. 3. ligde mücadele eden bir takımın taraftarı heyecanlı bir şekilde takımlarını destekliyor. Bu sanırım sadece Kocaeli’de olan bir atmosfer” dedi.

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