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KASKF’DE ‘ONUR’lu toplantı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Genel Başkanı Murat Aydın, Hasan Doğan Amatör Evi Toplantı Salonu’nda Onur Kurulu üyeleri ile birlikte kahvaltı yapıp, sohbet etme imkânı buldu.
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Uzun yıllardır Amatör Spor Kulüplerinde başkanlık ve yöneticilik yapan ve aynı zamanda Kocaeli Amatör Kulüpleri Federasyonu’nun Onur Kurulu’nu oluşturan üyeleri ağırlandı. Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, konukları kapıda karşılayıp, birlikte sohbet etti. Davete KASKF Onur Kurulu üyeleri eski başkan Rafet Kırgız, Adem Ellibeş, Aşkın Kahveci, Bünyamin Akman,  Cevat Aygün, Hasan Cebeci, İsmail Altay, Mehmet Karagöz, Mustafa Aydın,  Mustafa Demirko, Recep Kaya, Sait Topal, Turgut Ağacan, Turan Turan ve Tümer Numan Bayraktaroğlu katıldı. Kahvaltıda KASKF yönetim kurulu üyeleri Yalçın Gül, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Murat Demirhan,  Hakan Kalıntaş, Ali Akbaş, Selçuk Baysal, Onur Ak,  Hakan Akyıldız, Hüseyin Bat,  Engin Yaşar, Seyhan Küçükleroğlu, Sabri Yıldız, Hayrullah Serim ve KASKF Müdürü Celal Güreşen hazır bulundu.

BAŞKAN AYDIN TEŞEKKÜR ETTİ

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın konuşmasında “Gelen tüm konuklara teşekkür ederim. Sizler gibi saygı değer büyüklerimin ellerinden öperim. Bu spor camiasının buralara gelmesinde büyük emekleriniz oldu. Ben burada önce bana bu imkânı sağlayan eski başkanım Rafet Kırgız’a huzurlarında sevgi ve saygılarımı sunup, çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum.  Sizlerin spora yaptığınız destekleriniz hiç unutulmayacak ve kalplerde yaşatılacak. Burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bundan sonra bu toplantıların devamı gelecek” dedi.

ONUR KURULU ÜYELERİ KONUŞTU

Kahvaltı sonrasında ilk sözü KASKF Eski başkanlarından Rafet Kırgız “Ben bu görevi Murat Aydın’a bıraktığım için çok mutlu ve huzurluyum. Görevini layıkıyla ve çok fazlasıyla yapıyor.  Bizleri hiç unutmuyor. Her türlü etkinliğe bizleri davet ediyor, biz de katılmaya çalışıyoruz. Şimdi siz eski dostlarla beraber burada olmaktan çok mutluyum. Bol bol sohbet ettik, emeği geçenlere teşekkür ederim. KASKF ailesi büyük bir camiadır herkesin başkan Murat Aydın ve yönetimine sahip çıkması lazımdır” dedi. İkinci konuşmayı Turgut Ağacan yaparken “Murat Aydın ile ilk tanışmamız 2007 senesinde oldu. O zaman onu tanıdığımı için çok mutluyum. Bizleri onore edip, bu mutlu günü sağladığı için kendisine minnet ve şükranlarımı sunarım. KASKF başkanlığını en iyi şekilde yapıyor. Yönetici arkadaşlara ve başkan Murat Aydın’a teşekkür ederim” dedi. Üçüncü konuşmayı Adem Ellibeş yaparken “Burada sizlerle beraber olduğum için mutluyum eski dostlarla hasret gidereceğiz. Bize bu imkânı sağlayan KASKF Başkanı Murat Aydın ve ekibini yürekten kutlarım” dedi. Diğer üyelerden İsmail Altay, Aşkın Kahveci, Mustafa Demirko ve Cevat Aygün de söz alarak temennilerini dile getirdi.

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