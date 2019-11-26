U16 Futbol Ligi’ni ateş bastı

Kocaeli U16 Futbol Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi mesaisinde bugün 6 statta 6 maç oynanacak. A, B ve F grubunda yer alan takımların maçları bugün oynanacak, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda B Grubunda 45 puanla lider olan Kocaeli Güneşspor, Yeşilovaspor’u konuk edecek. Tüm maçlar saat 19.15’te başlayacak.

BUGÜNÜ PROGRAMI:

19.15 Kocaeli Güneşspor-Yeşilovaspor (M.Ali Kağıtçı)

19.15 İzmit Yenimahallespor-Kocaeli Gençspor (Avni Kalkavan)

19.15 Sarımeşe BLD spor-İlimtepe GB spor (Arslanbey Stadı)

19.15 Derince Yavuzspor-Arslanbey GB spor (Derince Suni Çim)

19.15 Hereke Gençlik Kültür- Kartepe Suadiye (H.Erkin Akkaş)

19.15 Gebze Sultan Orhan-Gebze Balçıkköyü (Metin Oktay)