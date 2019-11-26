Sizler bizim geleceğimizsiniz!

Kimse merak etmesin. Kocaelispor’un geleceği emin ellerde! A takım yoluna doludizgin devam ederken, alttan gelecek olan futbolcular da ağabeylerinin kapılarını zorlamaya başlıyor. 4 yıl önce çok zor şartlarda oluşturulan ve lisanslı sadece 3 sporcuya sahip olan Kocaelispor’da bugünkü rakam yaklaşık 250’ye vardı.

RAKİPLERİ DAYANAMIYOR

Aydın Günaydın’ın koordine ettiği alt yapıda özellikle bölgesel gelişim liglerindeki takımlarımız harika bir sezon geçiriyor. Ercan Ağaçe’nin çalıştırdığı U-15 takımı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 de beraberlik elde etti. Kocaelispor’u yine şehrimiz takımlarından Belediye Derince 7 puan geriden takip ediyor. Uğur Soykan’ın çalıştırdığı U-16 takımı 10 maçta 7 galibiyet, 2 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti ve ikinci sırada bulunuyor.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Ali Mumcu’nun çalıştırdığı U-17 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede bulunuyor. Murat Tiryaki’nin çalıştırdığı U-14 takımı, Elit A Grubu’nda 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ile en üst sırada bulunuyor. Emre Denizli’nin çalıştırdığı U-12 takımı E Grubu’nda çıktığı 13 maçta 13 galibiyet aldı ve en yakın rakibi Hacı Hızır Şafakspor’un 12 puan önünde liderliği elinde bulunduruyor. Tüm zorluklara rağmen büyük işler başaran Kocaelispor alt yapısı takdiri fazlası ile hak ediyor.