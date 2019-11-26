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Seni hiç unutmayacağız Efe’m!

Kocaelispor Kulübü eski asbaşkanlarından, Efe Tur Seyahat Firması'nın kurucusu Mehmet Sadık Efe için anma programı düzenlenecek
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Kocaelispor Kulübü eski asbaşkanlarından, Efe Tur Seyahat Firması'nın kurucusu Mehmet Sadık Efe henüz 57 yaşındayken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. İzmit Belediyesi unutulmaz başkan için ölümünün 16. yılında anma programı düzenliyor. 29 Kasım 2019 Cuma günkü programımı Biz İzmitiz Platformu da çok aktif bir rol üstleniyor.

PROGRAM ŞU ŞEKİLDE

10:00: Mehmet Sadık Efe’yi mezarı başında anma… Yer Acısu / Kartepe

14:00: Kocaelispor U-14 - İzmit Belediyespor U-14 futbol maçı… Yer: Seka Çim Halı Tesisleri

15:00: Kocaelisporlu Efsaneler Gösteri Maçı… Yer: Seka Çim Halı Tesisleri

18:00: Mehmet Sadık Efe Fotoğraf Sergisi… Yer: Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi

MAÇTA OYNAYACAK OLAN EFSANELER

İbrahim Yazıcıoğlu

Mahir Danabay

Güvenç Kurtar

Kamil Öztezer

Kamuran Akşar

Süha Özkan

Senad İbriç

Orhan Görsen

Bülent Baturman

Zeki Kaya

Ceyhun Güray

Sadun Gemici

Bülent Gemici

Bülent Gürbey

Veli Akbaş

Kaan Dobra

Barbaros Kırdar

Ali Buğral

Yaşar Altıntaş

Osman Çakır

Bozkurt Uslu

Mehmet Özkan

Baha Ün

Rüstem İsmailoğlu

Bugün 15:15 TSİ - Spor

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