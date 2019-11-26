Seni hiç unutmayacağız Efe’m!

Kocaelispor Kulübü eski asbaşkanlarından, Efe Tur Seyahat Firması'nın kurucusu Mehmet Sadık Efe henüz 57 yaşındayken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. İzmit Belediyesi unutulmaz başkan için ölümünün 16. yılında anma programı düzenliyor. 29 Kasım 2019 Cuma günkü programımı Biz İzmitiz Platformu da çok aktif bir rol üstleniyor.
PROGRAM ŞU ŞEKİLDE
10:00: Mehmet Sadık Efe’yi mezarı başında anma… Yer Acısu / Kartepe
14:00: Kocaelispor U-14 - İzmit Belediyespor U-14 futbol maçı… Yer: Seka Çim Halı Tesisleri
15:00: Kocaelisporlu Efsaneler Gösteri Maçı… Yer: Seka Çim Halı Tesisleri
18:00: Mehmet Sadık Efe Fotoğraf Sergisi… Yer: Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi
MAÇTA OYNAYACAK OLAN EFSANELER
İbrahim Yazıcıoğlu
Mahir Danabay
Güvenç Kurtar
Kamil Öztezer
Kamuran Akşar
Süha Özkan
Senad İbriç
Orhan Görsen
Bülent Baturman
Zeki Kaya
Ceyhun Güray
Sadun Gemici
Bülent Gemici
Bülent Gürbey
Veli Akbaş
Kaan Dobra
Barbaros Kırdar
Ali Buğral
Yaşar Altıntaş
Osman Çakır
Bozkurt Uslu
Mehmet Özkan
Baha Ün
Rüstem İsmailoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz