Maşukiyespor nefeslendi

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor’da son iki maçını kazanarak nefes aldı. Topladığı 17 puanla lider Yuvacıkspor’u 4 puan geriden takip eden Sarı Kırmızılı ekip teknik adam Gökhan Top ile sezona başlamış ve ilk 4 maçta 10 puan toplayarak iddiasını ortaya koymuştu.

SIRADAKİ RAKİP KARTEPE BELEDİYE

Sonraki 2 maçlık süreçte Sırrıpaşa ile 1-1 berabere kalan, Hereke’ye de sahasında 2-1 mağlup olan Maşukiye’de Hacı Ağdaş göreve geldi. Ağdaş’ın çalıştırdığı Maşukiye ilk maçında Yuvacık’a 2-1 mağlup oldu, ardından Güneş’i 2-1 ve son olarak da Derbent’i 6-2’lik skorla devirmesini bildi. Kartepe temsilcisi hafta sonu Kartepe Belediyespor’a konuk olacak.