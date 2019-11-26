Maşukiyespor nefeslendi

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor’da son iki maçını kazanarak nefes aldı. Topladığı 17 puanla lider Yuvacıkspor’u 4 puan geriden takip eden Sarı Kırmızılı ekip teknik adam Gökhan Top ile sezona başlamış ve ilk 4 maçta 10 puan toplayarak iddiasını ortaya koymuştu.
SIRADAKİ RAKİP KARTEPE BELEDİYE
Sonraki 2 maçlık süreçte Sırrıpaşa ile 1-1 berabere kalan, Hereke’ye de sahasında 2-1 mağlup olan Maşukiye’de Hacı Ağdaş göreve geldi. Ağdaş’ın çalıştırdığı Maşukiye ilk maçında Yuvacık’a 2-1 mağlup oldu, ardından Güneş’i 2-1 ve son olarak da Derbent’i 6-2’lik skorla devirmesini bildi. Kartepe temsilcisi hafta sonu Kartepe Belediyespor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz