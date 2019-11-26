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Milli formalarını Hürriyet’e hediye ettiler

Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden izem Yavuz, Sasa Cado ve Monika Fatma Kaplan Hürriyet'e Milli Takım formalarını hediye etti.
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Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’da geçtiğimiz günlerde Milli takımlara davet edilen Gizem Yavuz, Sasa Cado ve Monika, İzmit’te gelir gelmez ayaklarının tozu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in makamına giderek Milli takım formalarını Başkan Hürriyet’e hediye etti.

RAKİP ÇUKUROVA BASKET

Buluşmada CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve İzmit Belediye GSK Başkanı Uğur Koştur da hazır bulundu. Gizem Türkiye, Sasa Sırbistan ve Monika da Litvanya Milli takımları ile çıktı maçların ardından şehre dönüş yaparak takıma dahil oldu. Kızlarımız Cumartesi günü sahasında Çukurova Basketbol’u konuk edecek.

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