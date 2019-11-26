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Kocaeli’de 401 polisli şafak operasyonu: 41 suçlu yakalandı

Kocaeli’de aranan suçların yakalanmasına yönelik 401 polisin katılımı ile gerçekleştirilen şafak operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 suçlu yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlar Kocaeli’de 100 ekipten 402 polisin katılımı ile gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ‘nitelikli yağma’, ‘yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘hırsızlık’ gibi farklı suçlardan hakkında 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürüldü. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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