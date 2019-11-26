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Hürriyet, verdiği sözü hayata geçiriyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, seçim öncesi söz verdiği ve oldukça önemsediği projelerden birisi olan “Kreş Projesi’nin ilki Yeşilova’da hayat buluyor
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, seçim vaatlerini tek tek yerine getirmemeye başladı. Bilindiği üzere Başkan Hürriyet, seçim çalışmaları sürecinde mahallelerde kreşler açacağını birçok kez dile getirmişti. Özellikle okul öncesi çağda çocuk sahibi olan annelere büyük kolaylık sağlayacak ve çocukların da her anlamda gelişimlerine kattı sunacak kreş projenin ilki ise Yeşilova Mahallesi’nde hayat buluyor.

İNŞAAT TAKİP EDİLİYOR

Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak’ta inşaatı hızla yükselen Gündüz Bakımevi ve Sağlık Ocağı binasının 3 kattan oluştuğu, inşaat çalışmalarının da hem Başkan Hürriyet hem de belediye yetkililerince sürekli olarak takip edildiği gelen bilgiler arasında.

OLDUKÇA MODERN

Oldukça modern bir şekilde tasarlanan binanın zemin katında sağlık ocağının hizmet vereceği, 1. ve 2. katlarda ise okul çağı öncesi çocukların eğitim alacağı öğrenildi. Kreş çevresinde çocuklar için hobi bahçeleri, oyun ve sosyal aktivite alanları da bulunacak. Mahalle halkının dört gözle bitmesini beklediği sağlık ocağı ve kreşin yakın zamanda tamamlanıp hizmet vermeye başlayacağı tahmin ediliyor.

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