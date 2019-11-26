SEDAŞ elektrik kesintilerine karşı uyardı!

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı kesinti yaşanacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29.11.2019

BAŞİSKELE - saat 09:00 ile 17:00 arasında

SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH. ,

29.11.2019

İZMİT - saat 09:00 ile 12:00 arasında

KABAOĞLU KÖYÜ , KABAOĞLU MAH. , MALTA KÖYÜ ,

29.11.2019

İZMİT - saat 13:30 ile 15:30 arasında

SEPETÇİ MAH. , ÇAYIRKÖY KÖYÜ , ÇAYIRKÖY MAH. ,