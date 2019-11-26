SEDAŞ elektrik kesintilerine karşı uyardı!

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı kesinti yaşanacağı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29.11.2019
BAŞİSKELE - saat 09:00 ile 17:00 arasında
SERVETİYE KÖYÜ , SERVETİYE MAH. ,
29.11.2019
İZMİT - saat 09:00 ile 12:00 arasında
KABAOĞLU KÖYÜ , KABAOĞLU MAH. , MALTA KÖYÜ ,
29.11.2019
İZMİT - saat 13:30 ile 15:30 arasında
SEPETÇİ MAH. , ÇAYIRKÖY KÖYÜ , ÇAYIRKÖY MAH. ,
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz