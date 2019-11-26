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Kadına şiddet, insanlığa ihanettir

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Mücadele Günü” kapsamında belediye girişinde kurulan standı ziyaret eden kadına şiddetin asla kabul edilemez olduğunu söyledi
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“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Mücadele Günü” kapsamında Körfez Belediyesi de farkındalık oluşturmak adına belediye girişinde stant kurdu. Başkan Şener Söğüt de standı ziyaret ederek, hazırlanan brandaya boyadığı eliyle bastı, iz bıraktı. Yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Kadın şiddet, insanlığa da bir ihanettir” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Başkan Söğüt, “Toplumumuzun mimarı kadınlarımızdır. Biz onların her zaman yanındayız. Biz ülkemizde bu sorunla büyük bir kararlıkla mücadele ediyoruz. Kadına şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bizim kültürümüzde kadına ayrı bir değer verilir, baş tacıdır. Yeni nesil de bu bilince sahip olacaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt, daha sonra hazırlanan brandaya iz bıraktı. Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve belediye çalışanları ‘Kadına Şiddete Hayır’ kokartlarını takarak, farkındalık oluşturdu. Başkan Söğüt, kadın personelle de sohbet etti.

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