Kocaeli Trafik Şube müdürlerini unutmadı

4 yıldır Trafik Denetleme Şube Müdürü olan Mehmet Gölükçü, 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti ve Karamürsel ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Gölükçü’nün yerine ise Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Trafik Denetleme Şube Müdürü oldu.

SAMİMİ BİR ORTAM

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, İzmit Konak Hastanesi karşısında bulunan Kara Kuzu Et Restoran’da iki müdürü için gece tertipledi. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı İskender Şensoy da yer aldı.

“BAYRAĞI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIM”

Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Tekin yaptığı konuşmada, “Okan müdürümden aldığım bayrağı daha ileriye taşımak için siz değerli ekip arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapacağım. Mehmet müdürümüze yeni görevi hayırlı ve uğurlu olsun. Başarı ve istikrarı daim olsun. Bu nazik düşüncenizden ötürü de ekip arkadaşlarıma ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Karamürsel ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü de konuşmasında, “4 yıldır kol kola, omuz omuza çalıştık. 15 Temmuz’u beraber geçirdik. Bizim için kolay olmadı. Hepiniz günde 16-17 saatinizi aylarca kutsal göreviniz için harcadınız. Ailenizden feragat ederek görev yerinizde bulundunuz. Hepinizden helallik istiyor, Okan müdürümüze yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.