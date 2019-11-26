Atatürk Sergisi beğenildi

İzmit Belediyesi’nin İzmit’e getirdiği ve Dünya’nın en büyük Atatürk müzesi olma özelliğini taşıyan “Büyük Dahi Atatürk İzmit’te” sergisi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği tarihi olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü. Başta İzmit olmak üzere ilimizin tüm ilçelerinden olmak üzere gün içerisinde sergiyi 941 öğretmen ziyaret etti