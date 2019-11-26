İzmit Belediyesi’nin İzmit’e getirdiği ve Dünya’nın en büyük Atatürk müzesi olma özelliğini taşıyan “Büyük Dahi Atatürk İzmit’te” sergisi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği tarihi olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü. Başta İzmit olmak üzere ilimizin tüm ilçelerinden olmak üzere gün içerisinde sergiyi 941 öğretmen ziyaret etti
Bugün 15:56 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:58 TSİ
Atatürk Sergisi beğenildi
İzmit Belediyesi tarafından ilçeye getirilen “Büyük Dahi Atatürk İzmit’te” adlı sergi ilgi gördü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz